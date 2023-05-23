Пентагон: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 пройдет на объектах в Европе

Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 будет проходить на объектах в Европе. Об этом 23 мая сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
США и их партнеры продолжают обсуждать сроки передачи F-16 украинским войскам. По словам Райдера, тренировки будут проходить за пределами Украины на объектах европейских стран.
Сроки начала обучения и детали передачи истребителей пока обговариваются, добавил пресс-секретарь. Он отметил, что США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине.