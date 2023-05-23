Школьница из Калининграда попала в больницу после падения с седьмого этажа

Несчастный случай произошел с 13-летней девочкой из города Калининград. Она выпала из окна седьмого этажа.
Все произошло вечером 21 мая в Центральном районе города. Одна из свидетельниц сообщила, что услышала крик мужчины во дворе. Спустившись, она обнаружила девочку, завернутую в простыню, а рядом, пребывая в шоковом состоянии, стояли ее родители.
«Первыми на место приехали полицейские, затем пожарные и медицина катастроф. Девочку положили на надувные щиты, потом на носилки», — сообщила соседка.
В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в Детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь, а расследованием дела занялся Следственный комитет.