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Школьница из Калининграда попала в больницу после падения с седьмого этажа

Происшествия
Школьница из Калининграда попала в больницу после падения с седьмого этажа

Несчастный случай произошел с 13-летней девочкой из города Калининград. Она выпала из окна седьмого этажа.

Все произошло вечером 21 мая в Центральном районе города. Одна из свидетельниц сообщила, что услышала крик мужчины во дворе. Спустившись, она обнаружила девочку, завернутую в простыню, а рядом, пребывая в шоковом состоянии, стояли ее родители.

«Первыми на место приехали полицейские, затем пожарные и медицина катастроф. Девочку положили на надувные щиты, потом на носилки», — сообщила соседка.

В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в Детскую областную больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь, а расследованием дела занялся Следственный комитет.

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