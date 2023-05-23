Школьница из Калининграда попала в больницу после падения с седьмого этажа

Все произошло вечером 21 мая в Центральном районе города. Одна из свидетельниц сообщила, что услышала крик мужчины во дворе. Спустившись, она обнаружила девочку, завернутую в простыню, а рядом, пребывая в шоковом состоянии, стояли ее родители.