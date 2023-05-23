Финляндия получила уведомление о выходе России из соглашения о военных инспекциях

Россия уведомила Финляндию о прекращении своего участия в соглашении о проведении дополнительных военных инспекций. Об этом сообщили в МИД страны.
В рамках соглашения обе стороны получали право провести один оценочный визит каждый год. Договор был подписан в 2000-м году.
«Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке», — говорится в сообщении.
Последний раз действие соглашения было активировано перед пандемией коронавируса. Российские представители посещали аэродромы в Карелии и Лапландии. Финляндия при этом осматривала объекты «Остров», «Бесовец» и «Спутник».