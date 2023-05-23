Российские артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на Донецком направлении

Артиллерийское подразделение группировки «Юг» сорвало попытку атаки ВСУ на позиции ВС РФ на Донецком направлении. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов.
По его словам, украинские военные попытались установить контроль над «серой зоной». В случае успеха ВСУ могли бы развить успешные контрнаступательные действия на позиции российской армии.
«Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — отчитался военнослужащий.
Для нанесения поражения противнику использовались расчеты гаубиц Д-30, огонь которых корректировал БПЛА из батальона «Спарта». В результате был уничтожен блиндаж противника и подавлена работа АГС, который прикрывал группировку ВСУ.