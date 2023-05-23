Politico: Зеленский занимается незаконным переделом бизнес-сектора с начала СВО

Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским занимается незаконным переделом национального бизнес-сектора. Подобные махинации они начали с объявления СВО, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Конфликт на территории Украины сделал власть Зеленского неприкасаемой, указал он. Это позволяет президенту и его приближенным перераспределять между собой собственность «старой элиты».
«Ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в своих руках столько власти, это неограниченная власть», — рассказал источник журналиста на Украине.
В своих махинациях Киев использует грабеж, вымогательство и прямое устранение конкурентов. Некоторым предпринимателям также предъявляют обвинения, записывая их в перечень компаний, против которых введены санкции СБУ.