Путин на переговорах с Додиком одобрил нейтралитет Республики Сербской по Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Сербской Милорада Додика за нейтралитет по украинскому конфликту.
Лидеры встретились в Москве. Путин во время мероприятия отметил нейтралитет РБ по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к положительному решению.
«Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что в Республике Сербской многие школьники изучают русский язык. Кроме того, он поддерживается на государственном уровне.