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Путин на переговорах с Додиком одобрил нейтралитет Республики Сербской по Украине

Политика
Путин на переговорах с Додиком одобрил нейтралитет Республики Сербской по Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Республики Сербской Милорада Додика за нейтралитет по украинскому конфликту.

Лидеры встретились в Москве. Путин во время мероприятия отметил нейтралитет РБ по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к положительному решению.

«Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в Республике Сербской многие школьники изучают русский язык. Кроме того, он поддерживается на государственном уровне.

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