Обманутые польские строители замуровали в стены жилого дома яйца и трупы крыс

Обманутые польские строители нашли способ отомстить работодателям. Они замуровали сотни яиц и десятки мертвых крыс в стены дома в Каменке под Варшавой.
Об этом строители рассказали в листовках, разбросанных перед офисом фирмы Yareal. Рабочие объяснили, что пошли на такой шаг из-за невыплаты заработной платы, отмечает газета Wyborcza.
«Мы вложили (в стены - ред.) трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу... часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года», — говорится в листовках.
Один из источников польского издания подтвердил, что у компании Yareal действительно плохая репутация на строительном рынке. Первая зарплата выплачивается сотрудникам без проблем. Далее идут задержки.