Эксперт Смирнов назвал «дешевой показухой» конфликт между Зурабишвили и Georgian Airways

Конфликт между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и авиакомпанией Georgian Airways на деле оказался «дешевой показухой». К такому выводу пришел председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов.
Грузинский лидер бойкотировала перевозчика из-за возобновления прямых рейсов на российскую территорию. Основатель компании Тамаз Гаиашвили в свою очередь объявил политика персоной нон грата.
«Образно выражаясь, ее "муж" из Соединенных Штатов приказывает разводить ненужный шум, а она, как "жена", покорно слушается. В результате мы видим такую дешевую показуху», — объяснил Смирнов, общаясь с журналистом «360».
Эксперт допустил, что Зурабишвили не оставит сложившуюся ситуацию. Выяснение отношений будет идти, пока главе республики отдают соответствующие распоряжения. А это негативно сказывается на бизнесе, предупредил Смирнов.