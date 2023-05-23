ВСУ продолжают наносить удары по освобожденному силами ЧВК «Вагнер» Артемовску (бывший Бахмут), однако город полностью находится под контролем «оркестра». Об этом военному корреспонденту ФАН рассказал один из «музыкантов».
Степан Яцко побывал в городе, где бойцы ЧВК «Вагнер» показали военкору недавно зачищенные от ВСУ позиции, а также сообщили о ситуации, сложившейся в регионе за последние дни.
«Эта территория под контролем ЧВК "Вагнер", враг отсюда выбит. Но противник пытается накидывать сюда артиллерией, есть прилеты, хотя в целом он вытеснен отсюда, украинских сил тут нет», — рассказал один из штурмовиков, принимавший участие в освобождении города.
Позиции ВСУ, которые украинские военные удерживали в течение последних дней перед полным взятием «оркестром» города, занять было не просто. Противник ожесточенно удерживал последние рубежи.
«Все украинские силы уже за территорией. Школа, "Самолет" — все эти объекты уже наши. На протяжении долгого времени украинские войска не хотели отдавать данный район, так как там находится очень хороший наблюдательный пункт, используемый для корректировки огня по нашим войскам», — рассказал «музыкант».
Он подчеркнул, что помимо украинских военных сопротивление бойцам ЧВК «Вагнер» оказывали иностранные наемники. Среди них, помимо прочих, находились польские снайперы. Они пытались провоцировать «вагнеровцев», вывешивая флаги на занимаемых зданиях.
ВСУ и в настоящее время продолжают наносить удары по городу. Они используют артиллерию и тяжелые минометы, в результате чего в Артемовске с каждым днем появляются новые разрешения.
«Они снарядов на нас не жалеют. Ни на нас, ни на жилые постройки. Вот, как видите, от домов остаются одни руины. Больше ничего», — рассказал военному корреспонденту ФАН один из бойцов.
При отступлении, продолжил он, украинские военные наносили удары по районам, где находились мирные жители. «Музыкантам» удалось спасти каждого, кого они нашли живым.
«Мирных мы много вывели. Много женщин, молодых, мужчин. Всех, кто тут был, когда мы пришли, вывели живыми. Всем была оказана медицинская помощь, накормили, напоили и в этот же вечер эвакуировали в безопасное место», — добавил боец.
О полном освобождении Артемовска 20 мая объявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Операция по взятию города проходила 224 дня.