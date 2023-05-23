Дерипаска предрек крах 250 американских банков из-за долгового кризиса

Дерипаска констатировал, что драма с банкротством на финансовом рынке США началась. Проблема с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым рванула вверх, и мучительные переговоры по повышению потолка американского государственного долга в конгрессе — это лишь одна из прелюдий.