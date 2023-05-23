Дерипаска предрек крах 250 американских банков из-за долгового кризиса

Многим региональным банкам в США не удастся пережить долговой кризис в стране, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
По его оценке, разорение грозит порядка 250 кредитным организациям, причем первые несколько штук уже «загнулись».
Дерипаска констатировал, что драма с банкротством на финансовом рынке США началась. Проблема с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым рванула вверх, и мучительные переговоры по повышению потолка американского государственного долга в конгрессе — это лишь одна из прелюдий.
Глава минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что правительство не сможет обслуживать госдолг, если не будет принято решение поднять его потолок. Такая ситуация может наступить уже 1 июня.