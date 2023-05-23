Путин напомнил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества»

Украины в действительности «не было в истории человечества» до формирования УССР. Об этом напомнил президент России Владимир Путин.
Политик поднял данную тему в ходе встречи с председателем конституционного суда Валерием Зорькиным. Он показал главе государства карту, где были обозначены территории, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. Она была построена во Франции в XVII веке.
«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что процесс передачи Крымского полуострова УССР не был юридически оформлен. На это обратил внимание глава парламента региона Владимир Константинов.