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Пригожин рассказал, что его просили «не лезть» на защиту границ России

Общество
Пригожин рассказал, что его просили «не лезть» на защиту границ России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, намерены ли «музыканты» принимать участие в мероприятиях по защите границ России.

Предприниматель отметил, что несколько месяцев назад ему позвонил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который попросил не вмешиваться в этот вопрос. По словам министра, российская армия способна защитить свои границы.

«Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: "Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы". А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод», — заявил Пригожин в комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Пригожин рассказал, что его просили «не лезть» на защиту границ России

Когда «народ с вилами выйдет на улицу», тогда бойцы ЧВК «Вагнер» придут защищать Родину. В том, что противник прорывается, виноваты бюрократы, добавил основатель «оркестра».

Евгений Пригожин ранее прокомментировал ситуацию с прорывом украинской ДРГ в Белгородской области. Пиарщики Минобороны РФ устроили из случившегося очередную акцию, заявил предприниматель. При этом само ведомство «не чешется» по поводу укрепления границ, добавил Пригожин.

#Пригожин #ЧВК Вагнер #приграничные регионы