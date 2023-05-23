Пригожин рассказал, что его просили «не лезть» на защиту границ России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, намерены ли «музыканты» принимать участие в мероприятиях по защите границ России.
Предприниматель отметил, что несколько месяцев назад ему позвонил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который попросил не вмешиваться в этот вопрос. По словам министра, российская армия способна защитить свои границы.
«Несколько месяцев назад, когда я заявил о том, что буду вести подготовку бойцов в Белгородской и Курской областях, случилось несколько событий. Первое, мне позвонил министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: "Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы". А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод», — заявил Пригожин в комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Когда «народ с вилами выйдет на улицу», тогда бойцы ЧВК «Вагнер» придут защищать Родину. В том, что противник прорывается, виноваты бюрократы, добавил основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее прокомментировал ситуацию с прорывом украинской ДРГ в Белгородской области. Пиарщики Минобороны РФ устроили из случившегося очередную акцию, заявил предприниматель. При этом само ведомство «не чешется» по поводу укрепления границ, добавил Пригожин.