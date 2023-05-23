Режим КТО отменен на территории Белгородской области

Подписан и опубликован соответствующий документ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. В рамках режима КТО блокирована и разгромлена диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных формирований, следует из заявления на сайте правительства региона. Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ.