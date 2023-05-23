Режим КТО отменен на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене действия режима контртеррористической операции (КТО).
Подписан и опубликован соответствующий документ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. В рамках режима КТО блокирована и разгромлена диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных формирований, следует из заявления на сайте правительства региона. Следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ.
Вячеслав Гладков ранее призвал эвакуированных жителей Белгородской области не возвращаться в дома из-за существующей опасности. Он пообещал оперативно информировать их о ситуации в регионе.