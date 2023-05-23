Писатель Строкань указал на принципиальную оговорку Пашиняна по Нагорному Карабаху

Строкань резюмировал, что именно так выглядит «карабахская головоломка» перед предстоящей трехсторонней встречей в Москве. В свою очередь политолог Сергей Маркедонов согласился с тем, что реализация предложений армянского премьера не так проста, как может показаться на первый взгляд. Очевидно, что политик пытается «подстраховаться», чтобы избежать обвинений в национальном предательстве.