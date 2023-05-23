Писатель Строкань указал на принципиальную оговорку Пашиняна по Нагорному Карабаху

Готовность премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, содержит в себе «принципиальную оговорку», которая является неприемлемой для Баку. На это обратил внимание журналист и писатель Сергей Строкань в публикации для Telegram-канала «Специально для RT».
В понедельник, 22 мая, Пашинян выступил с пресс-конференцией в Ереване. К мероприятию был прикован особый интерес со стороны общественности, поскольку оно состоялось незадолго до трехстороннего саммита лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве.
Премьер заверил, что его страна по-прежнему привержена «мирной повестке» в регионе и надеется в ближайшее время прийти к соглашению по тексту договора. Кроме того, он заявил о готовности признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
«Само по себе это заявление можно было бы считать прорывным, если бы не одна принципиальная оговорка армянского премьера, заставляющая думать о том, что главный камень преткновения на пути к мирному договору убрать так и не удается», — отреагировал на неожиданное признание армянского политика Строкань.
Так, в частности, Пашинян потребовал зафиксировать обсуждение вопроса прав и безопасности армян, проживающих в спорном регионе, в диалоге Степанакерт — Баку. Он добавил, что Ереван ожидает международных гарантий о проведении таких переговоров.
Однако, по мнению Строканя, предложение армянского премьера может стать для Азербайджана большим раздражителем, ведь там после второй карабахской войны запрещают использовать даже сам термин «Нагорный Карабах».
«Считая “карабахский экономический район” своей суверенной территорией, Азербайджан расценивает любые предложения вести переговоры с частью самого себя как попытку вмешательства в свои внутренние дела», — объяснил журналист, добавив, что в Баку допускают лишь ведение диалога по поводу гуманитарных вопросов.
Строкань резюмировал, что именно так выглядит «карабахская головоломка» перед предстоящей трехсторонней встречей в Москве. В свою очередь политолог Сергей Маркедонов согласился с тем, что реализация предложений армянского премьера не так проста, как может показаться на первый взгляд. Очевидно, что политик пытается «подстраховаться», чтобы избежать обвинений в национальном предательстве.
Другое дело, что недавние высказывания Пашиняна о Нагорном Карабахе уже вызвали «возмущение и гнев» в самом непризнанном государстве. Местное национальное собрание посчитало его заявления неприемлемыми и бесполезными.
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