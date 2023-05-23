«Пустые разговоры». Политолог Жарихин ответил на выпад Санду в адрес Путина

При этом эксперт не взялся предполагать, на какие еще антироссийские пассажи способна Санду ради демонстрации преданности Западу. Более того, по факту высказанной угрозы в адрес президента Следственный комитет РФ имеет все основания возбудить уголовное дело и объявить молдавского лидера в международный розыск.