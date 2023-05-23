«Пустые разговоры». Политолог Жарихин ответил на выпад Санду в адрес Путина

Очередной выпад президента Молдавии Майи Санду не имеет никакого практического значения, а лишь показывает приверженность республики западным ценностям. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.
Как заявила Санду в интервью Euronews Romania, согласно решению Международного уголовного суда (МУС), молдавские правоохранительные органы якобы могут арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в республику. Она объяснила потенциальное задержание российского лидера на территории Молдавии тем, что Кишинев будет уважать решение суда.
«Санду в очередной раз продемонстрировала свою лояльность и преданность [Западу — прим. ред.] и не более того. Путин совершенно не собирался в ближайшее время посещать Молдавию. Это все пустые разговоры», — полагает Жарихин.
При этом эксперт не взялся предполагать, на какие еще антироссийские пассажи способна Санду ради демонстрации преданности Западу. Более того, по факту высказанной угрозы в адрес президента Следственный комитет РФ имеет все основания возбудить уголовное дело и объявить молдавского лидера в международный розыск.
«Похоже у гражданки Румынии госпожи Майи Санду, занимающей пост президента Молдавии, что-то с головой. <...> Размечталась, чтобы глава великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависит от Москвы», — написал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.
Политические решения Санду свидетельствуют об открытом присоединении Молдавии к антироссийской коалиции, а политологи не раз говорили о том, что «заигрывания с НАТО» делают из республики новый плацдарм для борьбы против России.
Ранее она заявила, что вступление в состав Евросоюза Молдавии жизненно необходимо. В частности, решение станет вкладом в европейскую стабильность и безопасность. Политик рассчитывает, что переговоры о присоединении Кишинева начнутся в начале 2024 года.