Foreign Policy: НАТО намерена превратить Украину в свою военную базу после завершения конфликта

Страны Североатлантического альянса намерены превратить подконтрольную киевскому режиму территорию Украины в военную базу, вне зависимости от исхода конфликта. Такое мнение на страницах издания Foreign Policy высказал аналитик Франц-Стефан Гади.
По его словам, заявления США и Евросоюза о долгосрочной поддержке Киева свидетельствуют о готовности стран Запада следовать «стратегии дикобраза» в отношении Украины.
«Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации вооруженных сил до стандартов НАТО», — пишет Foreign Policy.
Однако страны НАТО до сих пор не сформировали единое мнение, относительно возможности вступления Украины в Альянс, отметил Гади.