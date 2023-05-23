Медведев рассказал, какую цель на самом деле преследуют США на Украине

Американское руководство хочет «разрушить» Россию с помощью украинского конфликта. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик в беседе с журналистами RT рассказал, какую цель на самом деле преследуют США на Украине. Вашингтон хочет ослабить Россию. Однако Соединенным Штатам не удастся этого сделать, подчеркнул Медведев.
«Разрушение Российской Федерации. Как минимум, ограничение, сдерживание. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель – разрушение России как страны», – говорится в комментарии политика.
Ранее стало известно, что в официальном коммюнике после саммита G7 не было ни слова о гарантиях по вступлению Украины в НАТО. В прессе отметили, что глава киевского режима Владимир Зеленский не смог добиться своих целей на переговорах.