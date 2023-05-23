Макгрегор: НАТО может начать интервенцию на Украину для спасения киевского режима от полного разгрома

Соединенные Штаты могут ввести свои войска на территорию Украины для того, чтобы спасти киевский режим от военного поражения. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, после последних неудач ВСУ в Вашингтоне начали говорить о невозможности военной победы Украины. На этом фоне вполне реальным представляется вариант с открытой интервенцией стран НАТО, которая приведет к катастрофическим последствиям, отметил эксперт.
«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — сказал Макгрегор.
По мнению эксперта, наилучшим вариантом разрешения конфликта было бы провозглашение Украины нейтральным государством, как это ранее предлагала Россия, но этот вариант уже упущен из-за вмешательства Запада.