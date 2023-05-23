Вооруженные силы Украины собирались применить против России новое оружие НАТО, но после мощного удара ВС РФ по вражескому складу в Хмельницком пострадавшей стороной оказалась Польша. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
«Последний взрыв склада снарядов с обедненным ураном под Хмельницким, откуда радиоактивное облако пошло на Польшу — там в 5-6 раз вырос уровень радиации, о чем мало кто говорит», — объяснил аналитик.
Эксперт добавил, что изначально киевский режим планировал сбросить боеприпасы с ураном на границах с Россией. Для этих же целей Британия передавала на Украину партию дальнобойных ракет Storm Shadow.