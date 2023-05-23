Зрители ZDF упрекнули Бербок за диктаторские «замашки» после попыток прогнуть Венгрию

Венгрия не будет «плясать» под дудку главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом заявили зрители телеканала ZDF.
Немцы упрекнули Бербок за диктаторские «замашки» после попыток прогнуть Венгрию. Недовольство Берлина политикой Будапешта по России перешло в откровенную агрессию. Глава МИД ФРГ раскритиковала нежелание Венгрии продвигать ограничения против Москвы.
«Эта "зелень" хочет всех прогнуть так, чтобы ее все устраивало не только в Германии, но и в ЕС», — написал один из комментаторов.
«Венгрия показывает, как надо вести себя с этими взрывателями собственных газопроводов», — добавил другой юзер.
Венгрия не в первый раз блокирует антироссийские ограничения. Более того, официальный Будапешт выступает против поддержки Украины. По этой причине Бербок поругалась с венгерским коллегой на встрече дипломатов.
В это время премьер республики Виктор Орбан продолжает призывать Брюссель заключить соглашение с российским руководством. Европа должна сделать это ради собственной безопасности, добавил глава правительства.