МИД Франции предложил заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Франция готова предоставить Украины гарантии безопасности совместно с союзниками по НАТО. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
Соответствующее заявление прозвучало на брифинге. В ведомстве рассказали, что Париж вместе с партнерами продолжает обсуждать поддержку Украины во всех секторах экономики. Кроме того, Франция и ее союзники готовы подписать соглашение о предоставлении Киеву гарантий безопасности.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил коллегу из США Джо Байдена о гарантиях безопасности. Украинский лидер надеется получить их до вступления в НАТО.