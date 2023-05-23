МИД Франции предложил заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Соответствующее заявление прозвучало на брифинге. В ведомстве рассказали, что Париж вместе с партнерами продолжает обсуждать поддержку Украины во всех секторах экономики. Кроме того, Франция и ее союзники готовы подписать соглашение о предоставлении Киеву гарантий безопасности.