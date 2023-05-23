С Новым Годом!

Reuters: Raiffeisen Bank рассчитывает передать российское подразделение акционерам

Экономика
Reuters: Raiffeisen Bank рассчитывает передать российское подразделение акционерам

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает передачу своего российского подразделения акционерам, сообщает Reuters.

RBI не удалось найти покупателя на часть активов, поэтому в условиях внешнего давления по поводу деловых связей с Москвой она склоняется у тому, чтобы вывести из своего состава российскую «дочку». Кроме того, это решение одобряется правительством Австрии.

В случае успешного выделения дочернего подразделения Raiffeisen новую структуру зарегистрируют в Вене. Ее акционерами станут нынешние владельцы ценных бумаг RBI. Еще одним условием работы компании является признание ее полной независимости от материнской банковской группы, иначе она может попасть под надзор ЕЦБ и австрийского финансового регулятора.

#Raiffeisen Bank #акционеры #российские активы