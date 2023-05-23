Ход Оганом. Президентские выборы в Турции вышли на финишную прямую

Предвыборная гонка в Турции принимает все более провокационный оборот. Согласно последним опросам, действующий президент Реджеп Эрдоган опережает своего оппонента Кемаля Кылычдароглу на 5%. Кроме того, выбывший после первого тура голосования (14 мая) кандидат Синан Оган публично поддержал «бессменного султана».
В этой связи некоторые эксперты предрекают «блестящую» победу Эрдогана, другие же — напротив, ослабевание его позиций. Вопрос решится всего через несколько дней — 28 мая — во время второго раунда политической схватки.
Для граждан Турции, проживающих за рубежом, избирательные участки уже открылись: 167 пунктов в 73 странах мира начали работу 20 мая и продолжат принимать бюллетени до 24 мая включительно.
«Создатель королей»
Бывший кандидат от альянса Ata Синан Оган, заручившийся поддержкой 5,17% избирателей в первом туре, призвал своих сторонников отдать голоса за действующего главу государства. Он подчеркнул, что перед принятием решения переговорил с двумя кандидатами. На этом фоне СМИ окрестили политика «создателем королей», поскольку именно его электорат может определить исход гонки через пять дней.
В то же время поступок Огана спровоцировал ряд слухов. В частности, как утверждают неподтвержденные источники, Эрдоган в обмен на содействие пообещал ему место председателя Партии националистического движения (MHP). Этот пост с 1997 года занимает 75-летний Девлет Бахчели. Примечателен тот факт, что Огана дважды исключали из состава объединения — в 2015-м и после восстановления членства в 2017 году.
По другой версии, теперь уже бывшему претенденту от альянса Ata в случае победы Эрдогана должны были предоставить должность в правительстве. Однако президент Турции лично опроверг такую информацию, и заявил, что с Оганом «не было никаких торгов», а все домыслы являются не более чем «спекуляцией оппозиции».
«На Огана не смогли повлиять ни американцы, ни мэры Стамбула и Анкары, а Эрдоган как-то убедил его. Теперь все будет зависеть от явки избирателей. В первом туре она была очень высокой — около 90%, но он был совмещен с парламентскими выборами», — отметил политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
Баширов допустил, что часть избирателей останется дома и не пойдет голосовать 28 мая. В случае если день пройдет без «скандалов и потрясений», то это сыграет «на руку» самому Эрдогану, добавил политолог.
Не гарант победы
Решение Огана стало ожидаемым, но оно не изменит ситуацию кардинально, заявил в беседе с ТАСС вице-президент Международной ассоциации политических консультантов Неджати Озкан. По оценкам эксперта, более половины электората выбывшего кандидата пришли на избирательные участки только в знак протеста против Эрдогана и Кылычдароглу.
Теперь же, продолжил собеседник агентства, эти люди могут проигнорировать второй этап голосования. Обозреватели Associated Press придерживаются аналогичной точки зрения. По их мнению, нет абсолютной уверенности в том, что призыв Огана сработает.
«Заявление господина Синана Огана — это его собственный политический выбор. Это заявление не отражает взгляды партии Победы и не связывает партию обязательствами», — сказал Умит Оздаг, лидер Партии Победы, которая поддерживала Огана.
Позиции ослабевают
С другой стороны, последние результаты опросов аналитического центра Areda Survey говорят об обратном — у Эрдогана на 5% больше поддержки, чем у его главного соперника. Однако разрыв невысокий, многое будет зависеть от таких факторов, как явка и перераспределение голосов Огана, обратил внимание политолог Илья Гращенков.
«Против Эрдогана ожидаемо подтянется оппозиционное население Анкары, которое на этих выборах во многом сомневалась в возможности второго тура. <…> Сейчас позиции Эрдогана, после второго тура, неминуемо ослабеют. Уже сейчас многие региональные чиновники открыто выступили против него», — написал Гращенков в Telegram.
В свою очередь директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», политолог Станислав Тарасов заявил, что Эрдоган способен выиграть во втором туре с помощью «собственных ресурсов». Собеседник «Политики Сегодня» заметил, что у действующего президента было достаточно поддержки и до оглашения позиции Огана, поэтому голоса сторонников последнего не будут решающими.
«Огановский ход якобы козырной картой — реклама, на самом деле это создано турецкими СМИ. Эрдоган победил на парламентских выборах, в парламент прошли еще независимые депутаты, которые фактически уже являются сторонниками Эрдогана, и он имеет конституционное большинство. И, кстати говоря, лица, которые голосовали за этих депутатов, будут голосовать за Эрдогана», — рассуждает эксперт.
Тарасов обратил внимание, что по результатам первого тура Эрдогану не хватило всего 0,65%, хотя у политика был в распоряжении административный ресурс для более удачного исхода. Однако он не стал прибегать к такому варианту, поскольку двухэтапные выборы повышают уровень легитимности, объяснил политолог.
Таким образом, продолжил эксперт, это снижает шансы на то, что западные наблюдатели смогут усомниться в итогах голосования и разыграть выгодную им партию. Все прогнозы и факторы свидетельствуют о том, что «бессменный султан» удержит власть, а прочие «выдумки» являются заключениями людей, которые не имеют никакого отношения к Турции, подвел итог Тарасов.
Ранее «Политика Сегодня» подвела итоги парламентских выборов и первого этапа президентской гонки. Рекордная явка избирателей, неправильные бюллетени и другие нюансы дня голосования — в нашем материале.