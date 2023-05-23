Ход Оганом. Президентские выборы в Турции вышли на финишную прямую

В то же время поступок Огана спровоцировал ряд слухов. В частности, как утверждают неподтвержденные источники, Эрдоган в обмен на содействие пообещал ему место председателя Партии националистического движения (MHP). Этот пост с 1997 года занимает 75-летний Девлет Бахчели. Примечателен тот факт, что Огана дважды исключали из состава объединения — в 2015-м и после восстановления членства в 2017 году.