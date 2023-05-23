Адвокат Диллон: экс-ведущий Fox News Карлсон обойдет выборы президента США стороной

Ранее появилась информация об уходе телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News. Корреспондент Джексон Хинкл допустил, что это связано с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сослался на «бесстрашные репортажи» коллеги о текущем конфликте, передает «360».