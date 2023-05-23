Адвокат Диллон: экс-ведущий Fox News Карлсон обойдет выборы президента США стороной

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон не планирует участвовать в предстоящей президентской гонке в США. Об этом сообщила его адвокат Хармит Диллон.
Выяснилось, что комитет политических действий по выдвижению журналиста перестал работать после угрозы привлечения к юридической ответственности. Юрист подтвердила это в своих социальных сетях.
«Мистер Карлсон не будет баллотироваться на пост президента в 2024 году ни при каких обстоятельствах...» — отметила Диллон в соответствующем предупреждающем письме.
Ранее появилась информация об уходе телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News. Корреспондент Джексон Хинкл допустил, что это связано с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сослался на «бесстрашные репортажи» коллеги о текущем конфликте, передает «360».