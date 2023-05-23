Известная журналистка Анна Ван Денски делает вывод, что президент Украины Владимир Зеленский не вернется в Киев и станет президентом в изгнании после заявления Кремля, пишет «ПолитРоссия». В мае этого года Зеленский активно путешествовал, посетив несколько стран. Такое поведение лидера вызвало вопросы, связанные с его возвращением в Киев после того, как украинские дроны попытались атаковать Кремль.