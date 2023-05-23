Известная журналистка Анна Ван Денски делает вывод, что президент Украины Владимир Зеленский не вернется в Киев и станет президентом в изгнании после заявления Кремля, пишет «ПолитРоссия». В мае этого года Зеленский активно путешествовал, посетив несколько стран. Такое поведение лидера вызвало вопросы, связанные с его возвращением в Киев после того, как украинские дроны попытались атаковать Кремль.
Анна Ван Денски утверждает, что страх Зеленского стал очевиден после того, как он отправился в Саудовскую Аравию и затем на саммит G7 в Японию на президентском самолете президента Пятой республики Эмманюэля Макрона.
«В роковую ночь, когда над Кремлем были театрально сбиты два дрона, произошли очень значимые политически изменения. Это была последняя соломинка, которая переломила ход ситуации. Оказалось, что Кремль больше не гарантирует ничего Зеленскому. Ответ был, что будут предприняты соответствующие ответные меры, и после этого Зеленский оказался в Финляндии», — заявила журналистка.
Анна Ван Денски напомнила, что полет дронов был в ночь с 2 на 3 мая, а уже 3 мая украинский президент неожиданно очутился в Финляндии, и с той поры он больше не возвращался в Киев.
Аналитик указывает, что когда в марте прошлого года экс-премьер Израиля Нафтали Бенет посетил Москву, Владимир Путин пообещал ему «не убивать» Зеленского, открыв дверь для будущих переговоров.
«Кремль оставлял эту дверь открытой, поэтому западные политики приезжали спокойно и перемещались по Киеву вольготно. Все это продолжалось, несмотря на все цистерны грязи, которые выливались на российскую сторону, до момента, пока не появились дроны над Кремлем», — объяснила Анна Ван Денски.
В свою очередь, Зеленский просил лидера США Джо Байдена о гарантиях безопасности, но таких гарантий Байден не может предоставить. Поэтому, согласно мнению Анны Ван Денски, если таких гарантий не будет, то Зеленский станет президентом в изгнании.
Подробнее о том, что почему Саудовская Аравия согласилась принять Владимира Зеленского с визитом, «Политика Сегодня» писала ранее.