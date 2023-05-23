«Я никаким партиям предпочтения не отдаю»: Пригожин ответил на вопрос о сотрудничестве со «Справедливой Россией»

Предприниматель Евгений Пригожин подчеркнул, что не имеет предпочтений среди политических партий, поэтому не выделяет каким-либо образом «Справедливую Россию».
На вопрос, есть ли планы в дальнейшем сотрудничать со «справедливоросами», учитывая присланное на их съезд приветственное аудиосообщение, бизнесмен ответил, что это были всего лишь слова благодарности.
«Я никаким партиям предпочтения не отдаю. У меня со всеми прекрасные отношения. И приветствия к съезду я не отправлял. Я отправил аудиосообщение, в котором поблагодарил Сергея Михайловича Миронова и его однопартийцев за то, что они поддержали ЧВК "Вагнер" во время "снарядного голода". К приветствию это никакого отношения не имеет. Это слова благодарности. Также я благодарил из депутатов Госдумы, из партийцев Зюганова Геннадия Андреевича, я благодарил депутата Власова, который очень много делает для ЧВК "Вагнер" и занимает очень активную жизненную позицию, а он из ЛДПР», — объяснил Пригожин в своем комментарии.
Что касается запросов в правоохранительные органы о проверке губернатора Петербурга Александра Беглова по статье «Государственная измена» и на предмет создания организованного преступного сообщества, Пригожин напомнил, что, как и принято в бюрократическом обществе, районный отдел полиции по-прежнему проверяет факты.
Бизнесмен добавил, что городская повестка Петербурга по-прежнему останется в центре его внимания, а ситуация в зоне СВО на это никак не повлияет.
Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, чтобы тот вместе с другими депутатами рассмотрел возможность прекратить полномочия Беглова досрочно, учитывая массовое недовольство петербуржцев провальными решениями Смольного.