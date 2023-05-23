РИА Новости: Зеленский может нанести удар по Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко может оказаться под ударом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.
Автор отметил, что глава государства старается взять в свои руки как можно больше власти. При этом он опирается на борьбу с коррупцией. «Жертвами» президента уже стали мэры Одессы, Полтавы и Чернигова, передает РИА Новости.
«Защитником» градоначальников выступает Кличко. Его рейтинг доверия составляет 58%. По мнению Каткова, мэр Киева может объединиться с бывшим президентом Петром Порошенко для противостояния с Зеленским. По этой причине глава государства имеет возможность нанести следующий удар по Кличко.
Телеканал «360» ранее информировал, что Виталий Кличко сообщил о продолжении процесса «дерусификации» в Киеве. По его словам, переименовали 26 городских объектов.