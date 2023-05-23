Правоохранители изъяли у наркоторговца с Камчатки 18 кг запрещенных веществ

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у наркоторговца с Камчатки 18 кг запрещенных веществ. Также фигурант занимался изготовлением оружия и легализацией криминальных доходов, сообщили в МВД России.
Установлено, что мужчина был не раз судим за преступления подобного характера. Оперативники задержали его и изъяли крупную партию запрещенных веществ, предназначенных для сбыта.
За 18 кг синтетического наркотика злоумышленник мог выручить 100 млн рублей. Мужчина сбывал запрещенные вещества через интернет-магазин, оставляя «зелье» в тайниках.