Большинство крупных компаний из ЕС планируют расширить бизнес в Северной Америке

Причинами называются геополитические риски, разгон инфляции, высокие цены на энергоресурсы и проблемы с цепочками поставок, пишет «Интерфакс». Согласно заявлениям 57% участников исследования, они рассматривают вариант перенаправления инвестиций или переноса операций на территорию Северной Америки в ближайшие два года.