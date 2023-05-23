Большинство крупных компаний из ЕС планируют расширить бизнес в Северной Америке

Эксперты European Round Table of Industrialists (ERT) и Conference Board опросили представителей крупного европейского бизнеса. Более 80% респондентов высказали мнение, что регион теряет свою инвестиционную привлекательность по сравнению с Северной Америкой.
Причинами называются геополитические риски, разгон инфляции, высокие цены на энергоресурсы и проблемы с цепочками поставок, пишет «Интерфакс». Согласно заявлениям 57% участников исследования, они рассматривают вариант перенаправления инвестиций или переноса операций на территорию Северной Америки в ближайшие два года.
Попытки Европы восстановить конкурентоспособность наталкиваются на более серьезные преграды, чем когда-либо, констатируют аналитики.