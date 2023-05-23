Житель Екатеринбурга получил девять лет колонии за попытку убийства жены и 11-летнего сына

Преступление было совершено в одной из квартир дома на улице Дагестанской. Мужчина жестоко избил жену в ходе конфликта. Он схватил табурет, чтобы нанести очередной удар жертве, но 11-летний сын вступился за мать, и выбил предмет из рук.