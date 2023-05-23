С Новым Годом!

Житель Екатеринбурга получил девять лет колонии за попытку убийства жены и 11-летнего сына

Происшествия
Житель Екатеринбурга получил девять лет колонии за попытку убийства жены и 11-летнего сына

Суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор местному жителю, который попытался убить жену и 11-летнего сына, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в одной из квартир дома на улице Дагестанской. Мужчина жестоко избил жену в ходе конфликта. Он схватил табурет, чтобы нанести очередной удар жертве, но 11-летний сын вступился за мать, и выбил предмет из рук.

Злоумышленник взял нож и ударил рукояткой женщину по лицу. Последней удалось убежать из квартиры, а ее сын попытался укрыться на общем балконе, но отец догнал его и столкнул с высоты пяти метров. Пострадавший получил многочисленные травмы.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство двух человек. Фигурант отправится в колонию строгого режима на девять лет и четыре месяца.

#суд #арест #мужчина