«Будет грандиозный скандал»: Хазин объяснил, какая участь ждет Байдена

Экономист Михаил Хазин высказал мнение о системе стратегического управления в Соединенных Штатах в эфире Радио Sputnik. По его словам, перед администрацией США стоят две стратегические задачи, которые она пока не может успешно решить.
В соответствии с данными опроса, проведенного агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, всего 33% взрослых американцев одобряют действия президента Джо Байдена по управлению экономикой, и лишь 24% считают, что экономическая ситуация в стране благоприятная.
Хазин подчеркнул, что демократия представляет собой набор институтов, которые позволяют правящей элите сохранять свою власть.
«По этой причине правящей элите глубоко наплевать, поддерживают ее 70% населения, 30% или три, ее задача – власть сохранить. Пока у нее это отлично получается. Другое дело, что в Соединенных Штатах сломана система стратегического управления», — объяснил специалист.
Первая задача является экономической и состоит в том, чтобы принять стратегическое решение по кредитно-денежной политике США: ужесточить ее с целью снижения инфляции, либо поддержать частный спрос с расчетом на то, что он «раскрутит американскую экономику». Оба сценария в настоящее время неосуществимы в чистом виде, но кто знает, что может случиться в будущем, намекнул Хазин.
Вторая задача — геополитическая, и связана она с выбором между ориентацией на Европу и поддержку Украины или ориентацией на Китай, а, следовательно, и уход из Евросоюза и Украины.
Дискуссии о размере потолка государственного долга, инициированные Республиканской партией США, могут привести к дефолту, который, теоретически, может принудить Байдена к острой дискуссии, полагает экономист.
«Если США не задавят Китай в течении года-двух, то дальше они это сделать вообще не смогут. А они не могут определиться. Именно поэтому сейчас будет сильное давление на Байдена, потому что нужно быстро принимать решение. Байден не способен принять политическое решение. Значит, нужно его убирать. Как его убирать? Надо устроить грандиозный скандал, Байден будет вынужден выйти на дискуссию. Это ему сейчас хорошо – когда журналисты задают ему неудобный вопрос, он поворачивается и уходит, а в переговорах с республиканцами он уйти не сможет», — добавил экономист.
При этом дефолт гарантирует то, что Байден не сможет избежать ответа на вызов, заключил Хазин.
Ранее экономист обратил внимание, что российский президент Владимир Путин заставляет США мучиться, не принуждая Вашингтон к принятию важных решений в глобальном противостоянии.