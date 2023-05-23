«Будет грандиозный скандал»: Хазин объяснил, какая участь ждет Байдена

Первая задача является экономической и состоит в том, чтобы принять стратегическое решение по кредитно-денежной политике США: ужесточить ее с целью снижения инфляции, либо поддержать частный спрос с расчетом на то, что он «раскрутит американскую экономику». Оба сценария в настоящее время неосуществимы в чистом виде, но кто знает, что может случиться в будущем, намекнул Хазин.