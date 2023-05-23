Очевидцы раскрыли детали нападения волгоградского школьника на одноклассницу с ножом

Выпускник школы в поселке Иловля Волгоградской области, напавший на одноклассницу с ножом прямо во время последнего звонка, уже не первый раз демонстрирует агрессивное поведение. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученики, ставшие очевидцами произошедшего инцидента.
Ранее СМИ сообщили, что 11-классник попытался перерезать горло своей однокласснице на линейке. По словам собеседников издания, школьника «еле оттащили» от девушки — у нее небольшой порез, госпитализация не потребовалась, сейчас она находится дома. СК начал проверку по факту произошедшего.
«Только закончилась песня, и он подставил ей нож к горлу. Все произошло на глазах у школьников, присутствующих на последнем звонке, в том числе и на моих глазах тоже. Как мне известно, мальчик не в первый раз приходит в школу с ножом, и учителя были в курсе этого. Конфликтов не было между пострадавшей и напавшим», — рассказала одна из учениц.
По ее словам, пострадавшая девушка хорошо училась, в то время как напавший на нее выпускник был «неадекватным» и нередко проявлял агрессию без повода. Так, к примеру, в школе он однажды грубо взял за плечи ребенка 11-12 лет.