Пригожин: «У ЧВК «Вагнер» нет никакого истощения, к нам приходят более 10 тысяч человек ежемесячно»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию Института изучения войны о том, что «музыканты» не планируют воевать за пределами Артемовска из-за «истощения».
Журналист Брэндон Кол поинтересовался у Пригожина дальнейшими планами ЧВК «Вагнер» в рамках украинского конфликта. Он привел сведения американского аналитического центра ISW о якобы истощении военного формирования.
Создатель «оркестра» в свою очередь заверил, что никаких проблем с истощением формирование не испытывает. Более того, ежемесячно ряды «музыкантов» пополняют свыше 10 тысяч человек.
«У ЧВК «Вагнер» нет никакого истощения, в ЧВК «Вагнер» приходят более 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК «Вагнер» воевать за территорией Бахмута или нет, ЧВК «Вагнер» разберется в этом самостоятельно и не будет информировать ни господина Брэндона Кола, ни газету Newsweek, ни Соединенные Штаты Америки», — говорится в аудиокомментарии Пригожина, который публикует его пресс-служба.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» выполнила все свои обещания на поле боя. В связи с этим все сообщения, в которых говорится о штурме военного формирования, будут лживыми в ближайшие два месяца.