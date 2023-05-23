«Создадут аналог видеохостинга YouTube»: Пригожин рассказал о цели IT-конкурса «Видеопереворот»

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своей роли в организации конкурса для IT-специалистов «Видеопереворот».
Его финал прошел 23 апреля. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, отметил предприниматель. Почти 20 команд-участниц конкурса получили многомиллионную грантовую поддержку.
«23 апреля 2023 года состоялся финал конкурса "Видеопереворот", в котором я имел честь стать соорганизатором и спонсором. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube», — отметил Пригожин в комментарии, опубликованном его пресс-службой.
Призовой фонд для участников составил 100 миллионов рублей. Новый сервис, который предстоит создать победителям конкурса «Видеопереворот», должен превзойти YouTube по функционалу.