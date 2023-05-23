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«Как крыс уничтожать»: Медведев резко высказался в адрес организаторов диверсии в Белгородской области

Политика
«Как крыс уничтожать»: Медведев резко высказался в адрес организаторов диверсии в Белгородской области

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался в адрес организаторов диверсии в Белгородской области, назвав их «отморозками».

Их нужно «уничтожать как крыс и даже в плен не брать», отметил он. По мнению Дмитрия Медведева, ответственность за происходящее в Белгородской области несет Киев, а также его спонсоры в США и ЕС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее призвал эвакуированных граждан пока не возвращаться в свои дома. Это необходимо в целях безопасности, объяснил глава региона.

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