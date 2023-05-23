Министр обороны Австрии заявила, что страна не передает ВСУ оружие и не обучает украинских солдат

Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам ждет разрешения от Вашингтона для начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что некоторые европейские страны уже начали готовить летчиков ВВС Украины.