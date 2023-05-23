Песков объяснил слияние двух управлений в Кремле повышением эффективности работы

Кадровая служба и антикоррупционная деятельность идут «рука об руку». Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новое решение президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства объяснил слияние двух управлений в Кремле повышением эффективности работы. Речь идет о структурах по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы.
«Осуществлено слияние двух управлений администрации президента... Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано», — говорится в комментарии Пескова для прессы.
Сейчас руководителем управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции является Максим Травников. Соответствующий указ подписал лидер страны.