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Песков объяснил слияние двух управлений в Кремле повышением эффективности работы

Политика
Песков объяснил слияние двух управлений в Кремле повышением эффективности работы

Кадровая служба и антикоррупционная деятельность идут «рука об руку». Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новое решение президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства объяснил слияние двух управлений в Кремле повышением эффективности работы. Речь идет о структурах по борьбе с коррупцией и по вопросам госслужбы.

«Осуществлено слияние двух управлений администрации президента... Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано», — говорится в комментарии Пескова для прессы.

Сейчас руководителем управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции является Максим Травников. Соответствующий указ подписал лидер страны.

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