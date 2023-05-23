Глава Молдавии Санду пообещала арестовать Путина в случае его приезда в республику

Правоохранители Молдавии, согласно решению Международного уголовного суда (МУС), произведут арест президента России Владимира Путина в случае его визита в республику. Об этом предупредила глава государства Майя Санду.
Политик подняла данную тему в интервью Euronews Romania. Корреспонденты телеканала поинтересовались у нее, арестуют ли российского лидера, если он решит посетить молдавскую территорию.
«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — заверила Санду.
Ранее появилась информация о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трех судей — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.