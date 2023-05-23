«Больше к нам не лезьте»: Кедми объяснил, почему арабы решили принять Зеленского

Эксперт сравнил Зеленского с экологическими активистами, которые недавно участвовали в каждом крупном мероприятии, вплоть до Генеральной Ассамблеи ООН, но теперь уже никому не интересны. По мнению Кедми, Владимир Зеленский из путешествий в Джидду и Хиросиму не привез ничего реального, лишь напомнив мировому сообществу о себе, чтобы конфликт на Украине не пропал из зарубежных СМИ.