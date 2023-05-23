«Больше к нам не лезьте»: Кедми объяснил, почему арабы решили принять Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил саммиты G7 и Лиги арабских государств (ЛАГ). Израильский политолог Яков Кедми отметил, что поездка г-на Зеленского была бессмысленной и провальной.
За прошедший уик-энд президент Украины побывал в Джидде, где принял участие в саммите ЛАГ, а затем отправился в Хиросиму на саммит G7. По мнению Кедми, активность Зеленского объясняется усилиями «группы импресарио», которая стремится «засунуть» президента в любое международное событие. В то же время участие в подобных мероприятиях часто не приносит Украине никакой пользы.
«Платят за то, чтобы он [Зеленский — прим. ред.] везде появлялся. И эта группа всегда лезет в любое международное событие, предлагая Зеленского. Кто-то менее вежливый посылает его. Кто-то более вежливый говорит: "Ладно, черт с вами". Это было с Лигой арабских государств: саудовцы решили, что нельзя все время посылать американцев и говорить им "нет". "Хотите – пусть приедет, скажет то, что скажет – и больше к нам не лезьте". По серьезным делам они дают американцам отрицательный ответ. А тут дешево отделались», —отметил Кедми.
Эксперт сравнил Зеленского с экологическими активистами, которые недавно участвовали в каждом крупном мероприятии, вплоть до Генеральной Ассамблеи ООН, но теперь уже никому не интересны. По мнению Кедми, Владимир Зеленский из путешествий в Джидду и Хиросиму не привез ничего реального, лишь напомнив мировому сообществу о себе, чтобы конфликт на Украине не пропал из зарубежных СМИ.
«Люди разыгрывают его как пропагандистскую куклу: "Не забывайте, что есть Зеленский и есть Украина". Но это единственное, что они могут сделать. Больше они ничего не могут», — заявил Кедми в эфире «Соловьева LIVE».
Значительное время президент Украины Владимир Зеленский проводит за границей. За несколько недель до поездки в Саудовскую Аравию он совершил тур по Европе, пытаясь убедить страны ЕС и Великобританию в необходимости создания «авиационной коалиции».
Подробнее о том, как в Херосиме прошел саммит G7, вы можете прочитать в нашем материале.