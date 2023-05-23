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Украина попала в топ-10 самых несчастных стран мира

Общество
Украина попала в топ-10 самых несчастных стран мира

Украина попала в рейтинг самых несчастных стран мира, составленный профессором прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стивом Ханке.

Страна заняла восьмое место, отмечает британская газета The Telegraph. На седьмом месте расположился Йемен. А девятое заняла Куба. Наименее несчастной страной признана Швеция. Россия в рейтинге заняла 79 место.

Модель Стива Ханке учитывает экономические показатели стран. Среди них уровень безработицы и инфляция. Также учитываются ставки по кредиту и валовый внутренний продукт (ВВП).

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