Украина попала в топ-10 самых несчастных стран мира

Украина попала в рейтинг самых несчастных стран мира, составленный профессором прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стивом Ханке.
Страна заняла восьмое место, отмечает британская газета The Telegraph. На седьмом месте расположился Йемен. А девятое заняла Куба. Наименее несчастной страной признана Швеция. Россия в рейтинге заняла 79 место.
Модель Стива Ханке учитывает экономические показатели стран. Среди них уровень безработицы и инфляция. Также учитываются ставки по кредиту и валовый внутренний продукт (ВВП).