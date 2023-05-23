Маккарти проиллюстрировал ситуацию с госдолгом США шуткой про ребенка и кредитку

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что разговоры о возможном дефолте в США — не более чем спектакль, разыгранный для «внутреннего потребителя» и ради спекуляции на мировом рынке. Подробнее о том, зачем американским властям нужно запугать своих граждан, читайте в нашей статье.

