Маккарти проиллюстрировал ситуацию с госдолгом США шуткой про ребенка и кредитку

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти высмеял действующую администрацию президента США Джо Байдена и членов Демократической партии за призывы к Конгрессу повысить потолок госдолга. Он сравнил их с детьми, которым дали кредитку, и в результате этих бездумных расходов каждый новорожденный американец теперь должен около сотни тысяч долларов.
«Потолок госдолга для меня — это как дать своему ребенку кредитку. Они достигли предела, год за годом вы только повышаете его, и ничего о расходах. И вдруг вы должны больше, чем зарабатываете за год. Потому что наш долг превосходит размер экономики на 20%. И что, нужно просто снова увеличить предел?» — задался вопросом республиканец после встречи с Байденом.
По словам Маккарти, нынешние бюджетные расходы уже превышают средние показатели последних 50 лет. Причем платить из собственного кармана приходится всем, вне зависимости от принадлежности к партии — и республиканцам, и демократам.
«Разве это мистика следить за расходами? <...> Каждому новорожденному уже выставлен счет на 94 тысячи долларов. А им всего день от роду. Я думаю, это неправильно», — полагает спикер Палаты представителей.
Маккарти добавил, что до дефолта Вашингтона по госдолгу осталось 10 дней, и ответственность за сложившуюся ситуацию несет Байден, который месяцами игнорировал приближающийся кризис и неоднократные призывы республиканцев провести переговоры.
Накануне президент США все же провел встречу со спикером Палаты представителей, однако политики не сумели договориться по потолку госдолга. Как передает агентство Reuters, Байден предупредил, что если власти объявят дефолт, то это нанесет удар по экономическому благополучию граждан и обернется негативными последствиями для «остального мира тоже».
В свою очередь Маккарти подчеркнул, что республиканцы выступают против предложения главы государства увеличить налоги ради сокращения дефицита и не согласны на краткосрочное повышение потолка долга.
Впрочем, некоторые эксперты полагают, что разговоры о возможном дефолте в США — не более чем спектакль, разыгранный для «внутреннего потребителя» и ради спекуляции на мировом рынке. Подробнее о том, зачем американским властям нужно запугать своих граждан, читайте в нашей статье.