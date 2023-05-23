Лукашенко пригрозил «сорвать шкуру» с губернаторов из-за нерешенных вопросов по медпомощи

Губернаторы в Белоруссии должны навести порядок в вопросе доступности медпомощи в селах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Глава государства поднял тему доступности медпомощи в сельских населенных пунктах. Лукашенко пригрозил «сорвать шукуру» с губернаторов из-за нерешенных вопросов.
«Я вам никогда за село не прощу. Никогда! Запомните это. Прежде всего губернаторы. Я с вас шкуру сорву, но вы наведёте там порядок!» — говорится в обращении Лукашенко.
Специалисты должны принимать решения, учитывая интересы людей. Не следует закрывать фельдшерско-акушерские пункты, если комплексы на колесах для их замены еще не завезены, добавил белорусский президент.