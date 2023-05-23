Военный эксперт Леонков объяснил последствия передачи Украине истребителей F-16

Киев может получить истребители F-16 к осени, а первым государством, которое «подарит» Украине самолеты, станут Нидерланды, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Подготовка пилотов ВСУ для работы на F-16 уже началась в нескольких странах, в том числе Польше.
Информацию об этом подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На встрече министров обороны стран Европейского союза он добавил, что подготовка летчиков потребует время, но «чем раньше, тем лучше». Ведь именно за этим, по его мнению, последует поставка истребителей.
«Дискуссия в ЕС всегда достигает цели. Сначала все были очень скептически настроены по поводу танков, мы решили это, затем было то же самое по самолетам. Со временем мы решим все проблемы поставок оружия на Украину», — заверил Боррель.
Впрочем, несмотря на многочисленные обсуждения и обещания со стороны США и их европейских партнеров, очевидно, что вопрос отправки американских истребителей на Украину до сих пор находится в подвешенном состоянии.
Не готовы делиться
На прошедшем саммите G7 в Японии президент США Джозеф Байден поддержал союзнические программы переподготовки украинских летчиков для F-16, однако позже в Белом доме уточнили, что не считают нужным поставку самолетов в краткосрочной перспективе.
При этом Соединенные Штаты согласились на реэкспорт и в ближайшее время вместе с партнерами определят, какие государства передадут ВСУ истребители и в каком количестве, заявил в ходе брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В то же время, как пишет Politico, фактически ни одна страна пока не готова выделить самолеты. Передачу истребителей на момент публикации материала не подтвердили ни в одном из государств, в том числе и в Амстердаме, хотя ранее нидерландские военные аналитики Oryx допускали, что их правительство первым сдвинет этот вопрос с мертвой точки.
«Нидерланды отменили сделку по продаже оставшихся у них F-16 частной компании Draken International, так что да, легко догадаться, чем это на самом деле закончится», — написали нидерландские аналитики в Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
Чем ответит Россия
На фоне сообщений о возможной передаче американских истребителей Киеву стало известно, что Россия якобы решила создать элитную авиагруппу «Шторм» для противодействия операциям ВСУ. Соответствующее заявление опубликовало Минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на разведданные.
Судя по обнародованным сведениям, российская ударная группировка будет состоять как минимум из одной эскадрильи Су-24 и Су-34 и формирования ударных вертолетов. В Москве информацию никак не подтвердили.
«Такое сочетание типов воздушных судов означает, что группа будет играть решающую роль при выполнении ударов по наземным целям», — говорится в отчете британской разведслужбы.
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» не взялся судить о достоверности разведывательных данных британских спецслужб, однако предупредил, что передача ВСУ современных истребителей может повлиять на обстановку в зоне боевых действий при ряде обстоятельств.
«Любая передача F-16 не изменит обстановку и не окажет серьезное влияние на ход боевых действий. Единственное исключение — [ВСУ] могут использовать их при террористических атаках на гражданские объекты с использованием ракет Storm Shadow. Второе — за штурвалами этих самолетов вряд ли окажутся украинские пилоты», — объяснил военный эксперт.
Леонков добавил, что переучить украинских пилотов, особенно для ведения боевых действий, невозможно за короткие сроки. Поэтому если передача все же состоится, то «в комплекте» с иностранными летчиками.
«Во всяком случае, по характеру поведения этих самолетов в небе Украины, а там они должны работать профессионально, сразу станет ясно, что за штурвалом не те пилоты, которых нам пытаются изобразить — такое мы уже видели», — заметил редактор журнала «Арсенал Отечества».
Ранее военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с «ПС» оценил сроки передачи истребителей F-16 на Украину, а также назвал количество единиц, которые, возможно, смогут поставить западные союзники. Подробности — в нашем материале.