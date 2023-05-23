Военный эксперт Леонков объяснил последствия передачи Украине истребителей F-16

В то же время, как пишет Politico, фактически ни одна страна пока не готова выделить самолеты. Передачу истребителей на момент публикации материала не подтвердили ни в одном из государств, в том числе и в Амстердаме, хотя ранее нидерландские военные аналитики Oryx допускали, что их правительство первым сдвинет этот вопрос с мертвой точки.