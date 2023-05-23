В Северной Каролине грабители семь раз выстрелили в живот беременной женщине

В американском городе Фейетвилле, штат Северная Каролина, неизвестные расстреляли беременную женщину. Жертва получила семь огнестрельных ранений — она выжила, однако потеряла ребенка.
По словам потерпевшей, инцидент произошел у выхода из круглосуточного магазина. Нападавших было трое.
«Парень сказал: "Дай мне это!" и схватил мои ключи [от автомобиля]», — объяснила она.
Девушка добавила, что сначала не думала о риске. Ей казалось, что парень «просто играет, потому что довольно молод», однако когда она попыталась догнать его, тот достал пистолет и выстрелил в нее несколько раз.
Затем потерпевшая зашла в магазин — ей пришлось лечь прямо на пол из-за сильного кровотечения. Она отметила, что никто из окружающих не решился прийти на помощь.
Грабители же не смогли завести украденный авто, а потому попросту убежали. Теперь их разыскивают местные правоохранительные органы. Против стрелка скорее всего будет выдвинуто обвинение в убийстве за смерть нерожденного ребенка, объяснил окружной прокурор округа Камберленд.