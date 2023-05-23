Журналист Ван Денски связала нежелание Зеленского возвращаться в Киев с заявлением Кремля

Она обратила внимание на атаку дронов на Кремль. По ее словам, президент России Владимир Путин обещал «не убивать» коллегу из Украины Владимира Зеленского. Однако после ситуации с БПЛА в Кремле анонсировали жесткий ответ. Москва примет меры тогда, когда посчитает нужным, передает «ПолитРоссия».