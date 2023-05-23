Журналист Ван Денски связала нежелание Зеленского возвращаться в Киев с заявлением Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возвращаться в Киев из-за заявления Кремля. Такое мнение выразила журналист Анна Ван Денски.
Она обратила внимание на атаку дронов на Кремль. По ее словам, президент России Владимир Путин обещал «не убивать» коллегу из Украины Владимира Зеленского. Однако после ситуации с БПЛА в Кремле анонсировали жесткий ответ. Москва примет меры тогда, когда посчитает нужным, передает «ПолитРоссия».
Ван Денски считает, что Зеленский опасается возвращаться на Украину после заявления Москвы. По ее словам, политик может стать президентом в изгнании.
«Он не решается вернуться в Киев. Если это было истолковано, как покушение на жизнь президента России, то можно догадываться, что будет этим адекватным ответом, зеркальным кодом», – отметила журналист.
Напомним, что Владимир Зеленский в рамках турне посетил европейские страны. Кроме того, он присутствовал на саммитах ЛАГ и G7.