Сборная Камеруна откажется от участия в товарищеском матче с Россией

В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. В 2023 году сборная России провела всего два товарищеских матча — с Ираном и Ираком.