Сборная Камеруна откажется от участия в товарищеском матче с Россией

Правительство Камеруна запретило футбольной сборной страны участвовать в товарищеском матче с российской национальной командой. Об этом информирует «Спорт-Экспресс». Таким образом, товарищеский матч, запланированный на 15 июня, не состоится. В РФС пока не комментировали эту информацию.
В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение напрямую связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. В 2023 году сборная России провела всего два товарищеских матча — с Ираном и Ираком.