«Вскрылся цинизм США»: Вакаров поведал, как Байден разрушил планы Зеленского на саммите G7

Украинский политолог Василь Вакаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить президента США Джозефа Байдена усилить поддержку Киева, но получил только общие фразы в ответ.
На саммите G7 («Большой семерки») Зеленский не искал новых инвестиций в оружие для украинской армии или расширения списка военных поставок. Главная задача президента Украины была — получить твердые гарантии от Запада, прежде всего от США, на вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Киевский режим считает, что альтернативой гарантиям безопасности в рамках договора НАТО может стать аналогичное соглашение без вступления в Альянс. Однако, по мнению Вакарова, Зеленский не получил никаких гарантий от США или других стран «Большой семерки» в этой части
«Зеленский хотел "купить" не F-16, не общие цели и не миллионы. Он говорит: "Дайте Украины гарантии вступления в НАТО – или, если не членство в Альянсе, дайте гарантии безопасности Украины помимо вступления в НАТО". Но Байден показал ему кукиш. И это самое страшное! Цинизм Байдена, цинизм Соединенных Штатов вскрылся. В официальном коммюнике нет ни слова о том, что Украина будет поддержана, что на Украине будет безопасность, и так далее", — заявил Вакаров.
США и их союзники на встрече «Большой семерки» не заинтересовались предложением Зеленского. Киев не получил никаких гарантий от США или других стран на безопасность Украины, ни в рамках НАТО, ни без вступления в Альянс.
Единственной будущей надеждой для Зеленского может стать июльский саммит НАТО в Вильнюсе, где конфликт на Украине, вероятно, станет одной из главных тем. Вакаров также обратил внимание на инициативу Зеленского провести на Украине международный форум по безопасности.
Перед саммитом G7 в Хиросиме Зеленский посетил город Джидда в Саудовской Аравии, где проходил саммит Лиги арабских государств. До этого президент Украины провел турне по Европе. Эксперты считают, что Зеленского пытаются включить во все международные встречи, чтобы проблема безопасности Украины стояла на повестке дня.
Подробнее о том, как прошел саммит G7 в Херосиме, вы можете прочитать в нашем материале.