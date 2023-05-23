«Вскрылся цинизм США»: Вакаров поведал, как Байден разрушил планы Зеленского на саммите G7

На саммите G7 («Большой семерки») Зеленский не искал новых инвестиций в оружие для украинской армии или расширения списка военных поставок. Главная задача президента Украины была — получить твердые гарантии от Запада, прежде всего от США, на вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Киевский режим считает, что альтернативой гарантиям безопасности в рамках договора НАТО может стать аналогичное соглашение без вступления в Альянс. Однако, по мнению Вакарова, Зеленский не получил никаких гарантий от США или других стран «Большой семерки» в этой части