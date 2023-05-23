Минобороны Нидерландов: страна ждет разрешения от США для начала обучения пилотов ВСУ на F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна ждет «зеленого света» от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.
По ее словам, в настоящий момент правительство Нидерландов работает над определением сроков программы подготовки. Амстердам надеется начать обучение летчиков ВСУ как можно скорее, однако для этого необходимо разрешение США, добавила Оллонгрен.
Министр отметила, что обучение летчиков является первым шагом, а вторым станет обсуждение отправки боевой авиации на Украину. Нидерланды и другие страны НАТО прямо сейчас ведут переговоры по этому вопросу.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что несколько западных стран начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16.