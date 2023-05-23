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Глава ФБР после возвращения из США помогла освободиться россиянам из иностранных тюрем

Общество
Глава ФБР после возвращения из США помогла освободиться россиянам из иностранных тюрем

Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада ровно два года назад вернулась на Родину после незаконного пребывания в американской тюрьме. Правозащитница посвятила себя поддержке соотечественников, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, и уже помогла освободиться нескольким россиянам из иностранных пенитенциарных учреждений.

Основания для ареста и экстрадиции в США самой Миры Тэрада были полностью сфабрикованы, она столкнулась к жестокостью и притеснением американских тюремщиков, отмечается в публикации на сайте ФБР.

«Мира Тэрада провела в американском заключении 888 дней, за время которых сменила 11 тюрем, после чего удерживалась около четырех месяцев в центре содержания мигрантов», — сказано в статье.

Тэрада оказала действенную помощь нескольким российским гражданам в возвращении домой. Среди наиболее резонансных дел можно отметить освобождение Виктора Бута и Олега Никитина. Предприниматель Виктор Бут стал жертвой преследования американских спецслужб и лживо именовался «торговцем смертью», он провел в заключении более 10 лет. Олегу Никитину грозило 65 лет тюрьмы, он похудел в США на 30 килограммов и вернулся на Родину в результате «серьезной и актуальной помощи» Миры Тэрада, о чем сам же и сообщил.

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