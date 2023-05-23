Глава ФБР после возвращения из США помогла освободиться россиянам из иностранных тюрем

Тэрада оказала действенную помощь нескольким российским гражданам в возвращении домой. Среди наиболее резонансных дел можно отметить освобождение Виктора Бута и Олега Никитина. Предприниматель Виктор Бут стал жертвой преследования американских спецслужб и лживо именовался «торговцем смертью», он провел в заключении более 10 лет. Олегу Никитину грозило 65 лет тюрьмы, он похудел в США на 30 килограммов и вернулся на Родину в результате «серьезной и актуальной помощи» Миры Тэрада, о чем сам же и сообщил.