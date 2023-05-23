МИД: Россия не осведомлена о неформальных каналах связи с властями Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг удивил Москву словами о неформальной коммуникации. Об этом заявил представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Россия не осведомлена о неформальных каналах связи с властями Австрии. Однако Шалленберг утверждал обратное в беседе с журналистами Welt.
«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем», — говорится в комментарии Захаровой.
Ранее австрийский министр призвал Запад поддерживать контакты с Россией. По словам Шалленберга, Москва и Вена ведут неформальную коммуникацию.